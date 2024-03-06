Премьер Литвы встретилась с президентом Румынии и премьер-министром Финляндии

На встрече с главой Румынии премьер-министр отметила, что для достижения победы Украины и сдерживания России необходима сплоченность всего трансатлантического сообщества и его твердая позиция. Как отмечалось на встрече, если Россию не остановить в Украине, ни одна европейская страна не сможет чувствовать себя в полной безопасности.

В среду И. Шимоните также встретилась с премьер-министром Финляндии П. Орпо.

На этой встрече премьер-министр Литвы подчеркнула, что, по мере того как Балтийское море становится внутренним морем НАТО, страны региона должны максимально скоординировано действовать сообща, укрепляя восточный фланг Альянса и в то же время НАТО в целом.