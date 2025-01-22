Премьер Литвы в Давосе: наша поддержка Украины будет продолжаться до победы и после нее

„Жестокая, ничем не спровоцированная и незаконная полномасштабная война России приближается к своей трехлетней отметке. Мы считаем эти дни, месяцы и годы с глубокой грустью, но с уверенностью, что наша поддержка Украины неподвластна времени и будет продолжаться до победы и после нее. Потому что это защита свободы всех нас“, - цитируются слова премьер-министра в сообщении правительства.
После встречи с представителями литовской общины Швейцарии накануне форума, во вторник премьер-министр пообщался с главой правительства Косово, принял участие в открытии украинского павильона и выставки, а также встретился с главой Совета Европы и руководителями международных финансовых, технологических и научных организаций.
Всемирный экономический форум открылся в Давосе (Швейцария) 20 января. Его тема – „Сотрудничество в интеллектуальную эпоху“.