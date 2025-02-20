Премьер Литвы: в ближайшее время будет инициирован совместный визит стран Балтии в США

„Мы видим, что сегодня чаша весов всё больше склоняется в сторону двустороннего сотрудничества и отходит от привычного нам формата многосторонних обсуждений. И здесь, опять же, наши хорошие отношения, наш формат сотрудничества между странами Балтии и Северными странами, я искренне верю, откроют многие двери в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне“, - сказал Г. Палуцкас на пресс-конференции, состоявшейся в Латвии.
„И мы постараемся реализовать наш совместный визит в США в ближайшем будущем“, - добавил он.
Недавние заявления Дональда Трампа вызвали сомнения в приверженности США обеспечению безопасности в Европе. Лидер США постоянно подчеркивает, что, если европейские страны не будут уделять достаточного внимания и финансирования обороне и безопасности, США могут выйти из НАТО. Д. Трамп требует, чтобы каждый член альянса тратил 5 проц. своего ВВП на оборону.
В настоящее время Литва выделяет на оборону 4 проц. ВВП, а со следующего года Государственный совет обороны (ГСО) предлагает увеличить эту цифру до 5-6 проц. ВВП.