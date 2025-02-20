Премьер Литвы: в ближайшее время будет инициирован совместный визит стран Балтии в США

„Мы видим, что сегодня чаша весов всё больше склоняется в сторону двустороннего сотрудничества и отходит от привычного нам формата многосторонних обсуждений. И здесь, опять же, наши хорошие отношения, наш формат сотрудничества между странами Балтии и Северными странами, я искренне верю, откроют многие двери в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне“, - сказал Г. Палуцкас на пресс-конференции, состоявшейся в Латвии.