Премьер Литвы утверждает, что вопрос еврокомиссара будет решен в ближайшие недели: официальное подтверждение – в сентябре

„Председатель Еврокомиссии находится в отпуске до 19 августа. (...) В этот день она уже будет ожидать выдвижения кандидатур от государств. Я думаю, что в любом случае мы примем решения в течение этих двух недель“, - в четверг Žinių radijas сказала премьер-министр.

„Это не означает, что это должно быть официальное выдвижение, как это предусмотрено правовыми актами Литовской Республики – выдвижение правительства, согласие президента и отсутствие возражений со стороны Сейма. Это просто выдвинутые кандидатуры. Если они устроят председателя ЕК, то формальное подтверждение фактически состоится после этого – скорее всего, в сентябре“, - пояснила она.