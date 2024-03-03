Премьер Литвы утверждает, что ее высказывания о Польше были неправильно поняты

"Я должна выразить удивление, что все это превратилось в какое-то мое заявление, что я сказала, что Польша не будет нас защищать. Я хотел бы это опровергнуть. Я ответила на конкретный вопрос, и конкретный вопрос был о выступлении Бена Ходжеса", - заявила журналистам в воскресенье И.Шимоните.

"Хочу сказать, что я действительно не говорила, что поляки нас не защитят. Хочу сказать очень четко: я бы не осмелилась и не могла бы так сказать", - подчеркнула премьер-министр, комментируя свои высказывания в интервью порталу tv3.lt. И. Шимоните заявила, что сотрудничество с Польшей в вопросах безопасности чрезвычайно интенсивно.