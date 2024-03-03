Премьер Литвы утверждает, что ее высказывания о Польше были неправильно поняты

"Я должна выразить удивление, что все это превратилось в какое-то мое заявление, что я сказала, что Польша не будет нас защищать. Я хотел бы это опровергнуть. Я ответила на конкретный вопрос, и конкретный вопрос был о выступлении Бена Ходжеса", - заявила журналистам в воскресенье И.Шимоните.
"Хочу сказать, что я действительно не говорила, что поляки нас не защитят. Хочу сказать очень четко: я бы не осмелилась и не могла бы так сказать", - подчеркнула премьер-министр, комментируя свои высказывания в интервью порталу tv3.lt. И. Шимоните заявила, что сотрудничество с Польшей в вопросах безопасности чрезвычайно интенсивно.
"Мы постоянно обсуждаем эти вопросы с польскими властями, не так, что вроде ничего нет", - сказала она, отметив, что Польша очень заинтересована в безопасности Литвы. "У нас есть Сувалкский коридор, у которого две стороны. Одна половина находится в Литве, другая — в Польше. Это наша общая ответственность. Без безопасной Литвы не будет безопасной Польши", - заявил премьер-министр.
Ландсбергис уверяет, что всегда говорит со своими польскими коллегами о военном сотрудничестве
С появлением дискуссий о том, придет ли польская армия на помощь Литве в случае войны, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что каждый раз, когда он встречается с коллегами в Варшаве, он дискутирует о более тесном военном сотрудничество на двусторонней основе.
"Каждый раз", - заявил Г. Ландсбергис журналистам на заседании Совета Союза Отечества - Христианских демократов Литвы (TS-LKD) в воскресенье. "Суть в том, что мы не можем дать больше информации, чем сказала премьер-министр", - пояснил он. Г. Ландсбергис заверил, что видит необходимость найти пути укрепления сотрудничества Литвы и Польши в сфере национальной обороны.
По его словам, обновленные планы региональной обороны НАТО, утвержденные летом прошлого года, не предусматривают отдельных форм сотрудничества, создаваемых на двусторонней основе. Однако, продолжил он, быстро ухудшающаяся геополитическая ситуация вынуждает Вильнюс стремиться к заключению таких соглашений.
"Региональные планы не предусматривают двустороннее сотрудничество отдельно. Они предусматривают совместное движение всех союзных сил до 5-й статьи, при появлении определенных показателей, и после 5-й статьи", — отметил он. "Его можно было бы усилить отдельными двусторонними политическими решениями или региональными решениями, которые бы, скажем, реагировали на сценарии, которые не охватываются региональными планами или идут параллельно им", - пояснил глава дипломатии страны.
Укрепить сотрудничество можно было бы за счет совершенствования планов региональной обороны, отмечает Г. Ландсбергис. Но такая политическая дискуссия слишком сложна, сказал он.
"Можно ли усилить региональные планы, утвержденные год назад в Вильнюсе? Политическая дискуссия по этому вопросу пока кажется невозможной, потому что первое, на что следует обратить внимание, это то, что только что было утверждено", - сказал он.
Поэтому, продолжил председатель партии, после выполнения Литвой домашней работы и, в свою очередь, укрепления системы национальной обороны, будет легче убедить союзников и Польшу в региональном партнерстве.
"Региональное партнерство — это второй шаг после того, как мы уже предприняли наши шаги. Чтобы убедить наших партнеров сделать для нас что-то большее, первый вопрос, который мне задают на встречах, - когда будет всеобщий призыв?" - поделился Г. Ландсбергис.