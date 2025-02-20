2025.02.20 14:20

Премьер Литвы: у нас есть предложение для США – расширяйте здесь свою оборонную промышленность

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В то время как администрация президента США Дональда Трампа стремится к тому, чтобы Европейский союз (ЕС) закупал больше американского оружия, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас считает, что его производство также может быть налажено в странах Балтии. По его словам, Литва и другие страны Балтии были бы готовы совместно инвестировать в развитие оборонной промышленности США в регионе.

„Говоря о приобретениях, у нас есть предложение к тем же США. Давайте займемся этим оборонным бизнесом вместе. Откройте здесь фабрики. Мы готовы совместно инвестировать в оборонную промышленность и обеспечить, чтобы часть ее сразу закупалась для нужд обороны, а часть могла экспортироваться“, - заявил Г. Палуцкас на пресс-конференции в Латвии.

„Как любит говорить президент США: Let’s make a deal (англ. Давайте заключим сделку)“, - подчеркнул он.

Как сообщают Bloomberg и Reuters, Д. Трамп поддерживает идею о том, что страны ЕС могли бы оказать поддержку Украине с помощью оружия, закупаемого у США.

По данным Reuters, это одна из нескольких идей, которая рассматривалась перед Мюнхенской конференцией, она позволила бы продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала.

Но в то же время Д. Трамп заявил, что хочет положить конец войне в Украине путем прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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