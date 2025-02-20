Премьер Литвы: у нас есть предложение для США – расширяйте здесь свою оборонную промышленность

В то время как администрация президента США Дональда Трампа стремится к тому, чтобы Европейский союз (ЕС) закупал больше американского оружия, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас считает, что его производство также может быть налажено в странах Балтии. По его словам, Литва и другие страны Балтии были бы готовы совместно инвестировать в развитие оборонной промышленности США в регионе.