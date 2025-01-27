Премьер Литвы: трагедия Холокоста всегда будет слишком велика и слишком болезненна, чтобы стать далекой

„Независимо от того, сколько лет пройдет, трагедия Холокоста останется слишком великой и слишком болезненной, чтобы стать далекой. Говоря „Никогда больше“, мы обязаны сохранять бдительность и не допускать укоренения любой ненависти на национальной, этнической, расовой или религиозной почве. Это наш долг перед миллионами жертв в Европе и Литве“, - говорит Г. Палуцкас.
Премьер-министр напоминает, что вместе с жертвами Холокоста Литва потеряла целый культурный мир, который своими достижениями и вкладом в литовскую государственность, культуру, науку и экономику наполняли евреи Литвы.
„Вместе с жертвами была вырвана и огромная часть идентичности Европы и Литвы, которая формировалась на протяжении веков. (...) Вместе с величайшим геноцидом в истории человечества оборвалась и нить иного будущего государства, более сильного в своем многообразии и потенциале, – мы потеряли много светлых умов и талантов, преданных государству сограждан, и соседей, которые обогащали наши общества“, - отметил премьер.
В понедельник по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, в Вильнюсе пройдут мероприятия We remember (Мы помним).
В этом году памятные мероприятия, организованные Музеем еврейской истории Виленского Гаона, пройдут на столичной улице Жемайте. По словам организаторов, именно здесь в 1943 году бойцы антинацистского сопротивления из Вильнюсского гетто построили баррикаду и с оружием в руках оказали сопротивление нацистским силам.
По случаю этого дня также организуется шествие, в ходе которого жители Вильнюса и гости города пройдут от Музея Самуэля Бака до территории бывшего Вильнюсского Большого гетто.
В понедельник вечером мероприятия Дня памяти завершатся концертом „Музыка для будущих поколений“ в Концертном зале Литовского государственного симфонического оркестра. В нем также примет участие глава страны Гитанас Науседа.
В свою очередь спикер Сейма Саулюс Сквернялис по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста посетит Польшу, где примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим в Освенциме и Кракове.
Международный день памяти жертв Холокоста посвящен освобождению концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау на территории Польши и почтению памяти жертв совершенного нацистами геноцида евреев во время Второй мировой войны.