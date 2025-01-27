Премьер Литвы: трагедия Холокоста всегда будет слишком велика и слишком болезненна, чтобы стать далекой

„Независимо от того, сколько лет пройдет, трагедия Холокоста останется слишком великой и слишком болезненной, чтобы стать далекой. Говоря „Никогда больше“, мы обязаны сохранять бдительность и не допускать укоренения любой ненависти на национальной, этнической, расовой или религиозной почве. Это наш долг перед миллионами жертв в Европе и Литве“, - говорит Г. Палуцкас.

Премьер-министр напоминает, что вместе с жертвами Холокоста Литва потеряла целый культурный мир, который своими достижениями и вкладом в литовскую государственность, культуру, науку и экономику наполняли евреи Литвы.