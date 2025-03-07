2025.03.07 11:42

Премьер Литвы: США могут попросить пересмотра санкций на экспорт белорусских калийных удобрений

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В ответ на сообщение разведки о попытках повлиять на позицию Литвы и Евросоюза (ЕС) относительно санкций против белорусских калийных удобрений, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас не исключает, что США также могут оказать давление с целью возобновления экспорта удобрений через Клайпедский порт.

„Прежде всего, нам нужно смотреть глубже, кто действительно заинтересован, потому что похоже, что после введения дополнительных тарифов на Канаду США также ищут более дешевые источники удобрений. Я бы не исключал, что в ближайшем будущем наши стратегические партнеры могут попросить нас о пересмотре этих санкций“, – заявил журналистам в пятницу Г. Палуцкас.

Премьер-министр заверил, что вопрос смягчения санкций в правительстве не рассматривается.

„Таких планов у правительства пока нет“, – сказал он.

Обнародованный в пятницу доклад об оценке угроз национальной безопасности, подготовленный Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб (ВДОС), обращает внимание на попытки белорусских властей восстановить экспорт калийных удобрений через Клайпедский морской порт.

В документе говорится, что представители белорусских ведомств лоббируют деятельность по изменению позиции Литвы и ЕС в отношении международных санкций против удобрений, а „Беларуськалий“ пытается сохранить деловые связи в Литве.

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