Премьер Литвы: США могут попросить пересмотра санкций на экспорт белорусских калийных удобрений

„Прежде всего, нам нужно смотреть глубже, кто действительно заинтересован, потому что похоже, что после введения дополнительных тарифов на Канаду США также ищут более дешевые источники удобрений. Я бы не исключал, что в ближайшем будущем наши стратегические партнеры могут попросить нас о пересмотре этих санкций“, – заявил журналистам в пятницу Г. Палуцкас.