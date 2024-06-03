2024.06.03 12:22

Премьер Литвы: сила малых государств – в единстве и основанном на правилах сотрудничестве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: LRV

Разрешение России попирать свободу соседних государств только поощрит имперские амбиции других авторитарных режимов, создав угрозу глобальной стабильности, отметила премьер-министр Ингрида Шимоните в своей речи на форуме "Диалог Шангри-Ла 2024" в Сингапуре, указывается в сообщении Правительства.

Свой рабочий визит в Сингапур глава правительства завершила участием в крупнейшем форуме по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

На пленарной сессии форума И. Шимоните подчеркнула: война России против Украины и формируемая вместе с Ираном и Северной Кореей "ось авторитаризма" вызывают далеко идущие последствия – в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Премьер подчеркнула важность порядка, основанного на праве и правилах, который повышает безопасность и усиливает значение малых государств в международном сообществе.

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