Премьер Литвы считает, что Офис президента пытается политизировать скандал с Foxpay

„Я действительно не вижу смысла комментировать отдельные высказывания, потому что думаю, что эти комментарии были бы того же уровня, даже если бы кто-то забросал госпожу Навицкене камнями на площади Даукантаса. Здесь просто есть определенная политическая позиция, определенная попытка политизировать вопрос, который не является политическим – что и сказали правоохранительные органы – Моника Навицкене по этому делу не проходит“, – заявила политик.