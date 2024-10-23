Премьер Литвы считает, что Офис президента пытается политизировать скандал с Foxpay

„В моем понимании Офис президента просто открыто участвует в предвыборной кампании“, – заявила И. Шимоните в интервью для передачи „ELTA Kampas“ (Угол ELTA), комментируя заявления Гитанаса Науседы и его советника Ирены Сегаловичене.
„Я действительно не вижу смысла комментировать отдельные высказывания, потому что думаю, что эти комментарии были бы того же уровня, даже если бы кто-то забросал госпожу Навицкене камнями на площади Даукантаса. Здесь просто есть определенная политическая позиция, определенная попытка политизировать вопрос, который не является политическим – что и сказали правоохранительные органы – Моника Навицкене по этому делу не проходит“, – заявила политик.
Она подчеркнула, что бывший министр социальной защиты и труда Моника Навицкене признала, что совершила политическую ошибку, когда вместе со своей дальней родственницей Евой Тринкунайте, попавшей в поле зрения правоохранительных органов, и ее сожителем Вильгельмасом Германасом летали в Дубай частным бортом. Однако, по мнению И. Шимоните, вопрос политической ответственности в этой ситуации решен.
„Моника Навицкене совершила политическую ошибку, за которую поплатилась, и решила больше не участвовать в выборах и не участвовать в активной политике. А Офис президента, похоже, всячески пытается втянуть Монику Навицкене в активную политику, чтобы это имело, возможно, какую-то тень или какие-то последствия в предвыборной кампании“, – отметила премьер-министр.
Поэтому, оценивая позицию Офиса президента на фоне этого скандала, И. Шимоните заявила, что „быть президентом, одинаково справедливым ко всем, – непреодолимая задача“.
ELTA напоминает, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.
По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.
По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро.
Также, чтобы скрыть деятельность от учреждений, предположительно, давались взятки. На данный момент установленная сумма возможных взяток превышает 100 тыс. евро.