Премьер Литвы призывает воздержаться от категоричных заявлений в адрес США: длинный язык – друг врага

"Литва не следует делать никаких выводов и (следует – ELTA) воздерживаться от категоричных заявлений, потому что, как говорится, длинный язык – друг врага. Россия действительно рада каждому колкому или несдержанному высказыванию в адрес США", – сказал во вторник журналистам Г. Палуцкас, отвечая на вопрос, почувствует ли Литва последствия решения США.

При этом, Украина, по мнению премьер-министра, должна ощутить временную приостановку военной помощи только через 4–6 месяцев.

"В краткосрочной перспективе Украина не почувствует последствий этой приостановки, но в среднесрочной перспективе, от 4 до 6 месяцев, Европе придется увеличить свои усилия и помощь Украине", – сказал он.