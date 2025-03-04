2025.03.04 14:06

Премьер Литвы призывает воздержаться от категоричных заявлений в адрес США: длинный язык – друг врага

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что в краткосрочной перспективе Украина не пострадает от приостановки военной помощи, объявленной Соединенными Штатами во вторник. Между тем, подчеркивает премьер-министр, Литве следует воздержаться от "резких заявлений" в адрес Вашингтона.

"Литва не следует делать никаких выводов и (следует – ELTA) воздерживаться от категоричных заявлений, потому что, как говорится, длинный язык – друг врага. Россия действительно рада каждому колкому или несдержанному высказыванию в адрес США", – сказал во вторник журналистам Г. Палуцкас, отвечая на вопрос, почувствует ли Литва последствия решения США.

При этом, Украина, по мнению премьер-министра, должна ощутить временную приостановку военной помощи только через 4–6 месяцев.

"В краткосрочной перспективе Украина не почувствует последствий этой приостановки, но в среднесрочной перспективе, от 4 до 6 месяцев, Европе придется увеличить свои усилия и помощь Украине", – сказал он.

Во вторник администрация президента США Дональда Трампа подтвердила временную приостановку военной помощи США Украине.

Такое решение было принято после произошедшей несколько дней назад словесной перепалки между Д. Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Кроме того, лидеры стран не подписали соглашение о добыче полезных ископаемых в Украине и отменили запланированную совместную пресс-конференцию.

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