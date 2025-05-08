Премьер Литвы призывает не забывать о жертвах Второй мировой войны и важных ценностях – мире и свободе

„Сегодня мы вспоминаем жертв Второй мировой войны – миллионы людей, чьи жизни оборвалась в трагедии, вызванной тоталитарными идеологиями, разрушившими государства, общины и семьи. Продолжение этой войны означало для Литвы новые потрясения и беды, скрытые под флагами мнимых освободителей – советские депортации, репрессии и тысячи смертей в борьбе за свободу“, – цитируется в сообщении премьер-министр.
„Отдавая дань уважения жертвам войны, сегодня мы также несем предупреждение нашему и будущим поколениям: мир и свобода – самые дорогие ценности, которые необходимо беречь и защищать всеми силами“, - подчеркнул глава правительства.
В ознаменование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе в четверг в деревне Мацикай состоится торжественная церемония почтения памяти жертв войны.
Мероприятие в Шилутском районе начнется со Святой мессы, посвященной жертвам Второй мировой войны, в шилутском Костеле Святого Креста.
После церемонии чествования с речами выступят президент страны Гитанас Науседа, спикер Сейма Саулюс Сквернялис и мэр Шилутского района Витаутас Лауринайтис.
По словам покровителя мероприятия С. Сквернялиса, деревня Мацикай была выбрана для этого мероприятия не случайно.
„Здесь действовали лагеря двух жестоких режимов, и зверства, творимые в лагере для военнопленных, долгие годы замалчивались, их пытались просто стереть. Сегодня, когда в мире снова говорят о силе вместо права, когда мы снова видим угрозу войны, насилие и фальшивые „мирные“ соглашения, из-за которых страдают простые мирные жители, мы должны не только увековечить историческую память, но и отдать должное уважение жертвам тоталитарных режимов“, - цитируется в сообщении глава парламента.
В 1941 году в Мацикай был создан нацистский лагерь для военнопленных. В 1945 году на территории бывшего нацистского лагеря советские власти создали лагерь для военнопленных № 184. По имеющимся данным, в лагерях Мацикай погибло около 6 тыс. человек разных национальностей.
Окончание Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая и знаменует собой ее завершение, достигнутое совместными усилиями всех воевавших государств и безоговорочным актом капитуляции, подписанным Германией 8 мая 1945 года.