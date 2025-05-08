Премьер Литвы призывает не забывать о жертвах Второй мировой войны и важных ценностях – мире и свободе

„Здесь действовали лагеря двух жестоких режимов, и зверства, творимые в лагере для военнопленных, долгие годы замалчивались, их пытались просто стереть. Сегодня, когда в мире снова говорят о силе вместо права, когда мы снова видим угрозу войны, насилие и фальшивые „мирные“ соглашения, из-за которых страдают простые мирные жители, мы должны не только увековечить историческую память, но и отдать должное уважение жертвам тоталитарных режимов“, - цитируется в сообщении глава парламента.