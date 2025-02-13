Премьер Литвы призывает не пугать общественность угрозой России: мы находимся в самой безопасной ситуации

„Мы находимся в самой безопасной ситуации. Никогда еще в регионе не было столько инвестиций в оборону и политической воли“, - заявил Г. Палуцкас в четверг Žinių radijas.
„Не нужно пугать общественность, никто не способен напасть или атаковать нас через 6 или 12 месяцев, но к вопросам обороны нужно относиться серьезно. Здесь, видимо, очень важна и роль НАТО и США, переговоры идут, Европа должна выполнить свою домашнюю работу“, - подчеркнул он.
Премьер-министр заверил, что и Литва, и другие страны региона стремительно увеличивают финансирование обороны.
„Если бы мы выполняли эту домашнюю работу последовательно и систематически в течение 10 лет, результат, вероятно, был бы немного лучше. Теперь нам предстоит сделать больше за более короткое время, мы решаем эти вопросы независимо от различных соображений“, - сказал Г. Палуцкас.
„Следует подчеркнуть, что в регионе эти вопросы также решаются. На самом деле нет необходимости пугать общественность несмотря на то, что США считают Европу сильно размякшей и не очень способной принимать необходимые решения – шаг за шагом мы движемся вперед“, - подчеркнул он.
Ситуация вокруг украинских мирных переговоров вызывает обеспокоенность
В среду президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин договорились немедленно начать переговоры о прекращении войны в Украине. Реагируя на эту новость, Г. Палуцкас подчеркнул, что Украина в этом процессе не должна быть сдвинута на второй план.
„Ситуация действительно вызывает обеспокоенность. Все недавние усилия не только Литвы, но и ЕС были направлены на то, чтобы новая администрация США, начав мирные переговоры с Россией, в первую очередь не забывала об Украине“, - заявил премьер-министр.
„Эта динамика, когда президент США сначала общается с президентом России, и у нас на самом деле нет всей информации о том, какие условия, какие сроки переговоров и тому подобное обсуждаются. Однако, несмотря на это, необходимо продолжать прилагать усилия как в формате НАТО, так и в формате Мюнхенской конференции, чтобы США не вытесняли Украину из переговорного формата. В противном случае у нас будет гораздо более глубокая проблема“, - подчеркнул он.
Однако, указывает Г. Палуцкас, для достижения перемирия необходимо убедиться, что Россия не возобновит боевые действия ни в Украине, ни в других европейских странах.
„Достижение перемирия, чтобы люди больше не гибли на фронте – это стремление. Однако ключевыми вопросами здесь являются прочный мир, гарантии безопасности и вероятность возобновления военных действий со стороны России. Если Украина, Европа и весь блок НАТО не будут включены в процесс мирных переговоров, такая вероятность возрастает“, - сказал он.
Дональд Трамп дал понять, что его встреча с президентом России по вопросу прекращения войны в Украине может состояться в Саудовской Аравии. Как сообщил президент США в социальной сети Truth Social, в ходе беседы лидеры двух стран договорились посетить страны друг друга.
Правда, президент Украины Владимир Зеленский в среду сообщил, что у него также состоялся разговор с Д. Трампом, в ходе которого президенты обсудили, как положить конец длящемуся почти три года полномасштабному вторжению.