Премьер Литвы призывает не пугать общественность угрозой России: мы находимся в самой безопасной ситуации

„Эта динамика, когда президент США сначала общается с президентом России, и у нас на самом деле нет всей информации о том, какие условия, какие сроки переговоров и тому подобное обсуждаются. Однако, несмотря на это, необходимо продолжать прилагать усилия как в формате НАТО, так и в формате Мюнхенской конференции, чтобы США не вытесняли Украину из переговорного формата. В противном случае у нас будет гораздо более глубокая проблема“, - подчеркнул он.