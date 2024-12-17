Премьер Литвы признался, что не знал о прошлом Моцкуса: скандал не изменит его решение

„До того, как предложить, я действительно не знал этих фактов. Но после того, как он уже был одобрен, министр признался, что почти двадцать лет назад у него были интересные тусовки“, – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Палуцкас.
„Это бы не изменило решения. В конце концов, это было почти двадцать лет назад, и в молодости у всех были разные вечеринки – мальчишники и девичники“, – заверил он.
В понедельник телеканал TV3 сообщил, что Р. Моцкус, начавший возглавлять Минюст, возможно, 20 лет назад посещал вечеринку с проститутками.
В понедельник телеканал TV3 сообщил, что возглавивший Минюст Р. Моцкус, предположительно, около 20 лет назад мог участвовать в вечеринке с проститутками.
По данным телеканала TV3, Р. Моцкус мог участвовать в такой вечеринке в 2006 году. Как ранее сообщил Lietuvos rytas, это был день рождения Альгимантаса Минкаускаса, тогдашнего начальника Отдела экологических и правонарушений Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, где, как утверждается, якобы танцевали стриптиз и иным образом развлекали компанию девушки, оказывающие платные интимные услуги. Р. Моцкус в это время работал сотрудником указанного отдела комиссариата.
На вопрос телеканала TV3, участвовал ли он вместе с другими полицейскими в упомянутой вечеринке в окружении проституток, Р. Моцкус отказался от прямого ответа.
В свою очередь, Ремигиюс Жемайтайтис, лидер партии „Заря Немана“, которой принадлежит портфель министра юстиции, заявил, что ему известен факт участия министра в вышеупомянутой вечеринке.