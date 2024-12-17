Премьер Литвы признался, что не знал о прошлом Моцкуса: скандал не изменит его решение

„До того, как предложить, я действительно не знал этих фактов. Но после того, как он уже был одобрен, министр признался, что почти двадцать лет назад у него были интересные тусовки“, – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Палуцкас.

„Это бы не изменило решения. В конце концов, это было почти двадцать лет назад, и в молодости у всех были разные вечеринки – мальчишники и девичники“, – заверил он.

В понедельник телеканал TV3 сообщил, что Р. Моцкус, начавший возглавлять Минюст, возможно, 20 лет назад посещал вечеринку с проститутками.

В понедельник телеканал TV3 сообщил, что возглавивший Минюст Р. Моцкус, предположительно, около 20 лет назад мог участвовать в вечеринке с проститутками.