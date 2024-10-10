Премьер Литвы: при рассмотрении проекта бюджета на следующий год простора для фантазии нет

„Не нужно будет биться головой о стену, потому что бюджет следующего года (...) в основном составлен. Существуют четкие обязательства и они в значительной степени переходят из тех решений, которые уже были приняты или которые считаются сами собой разумеющимися, такие, как индексация пенсий, (...) повышение заработной платы в сфере образования, один из этапов которого начался 1 сентября (…), это суммы, достигающие почти 400 млн евро“, - в четверг Žinių radijas сказала И. Шимоните.