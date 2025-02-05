Премьер Литвы: при проведении синхронизации электроэнергия в стране не отключится даже в случае сбоев

„Все возможные сценарии были обсуждены. И технические сбои, и саботаж, и ликвидация крупных производственных объектов. И ни в коем случае нарушение не будет настолько драматичным, чтобы пришлось что-то отключать“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в среду в правительстве после заседания Комиссии по синхронизации.
Он подчеркнул, что при подготовке к синхронизации моделировались сбои в работе морских соединений и акты саботажа, приводящие к сокращению производства.
Словам премьер-министра вторил и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, который подтвердил, что техническая готовность к синхронизации с континентальной Европой обеспечена.
„Техническая готовность обеспечена. Подача электроэнергии будет осуществляться бесперебойно. И наша энергетическая система сильнее, чем когда-либо. Проект синхронизации помог ее укрепить“, - сказал Ж. Вайчюнас.
Премьер-министр также отметил, что жители Литвы не поддаются дезинформации в связи с приближением отключения от российской электросистемы, или так называемого кольца БРЭЛЛ.
„Институты, учреждения и компании выполняют свою работу. Благодаря этому есть определенное доверие“, - сказал Г. Палуцкас.
Страны Балтии совместно с Россией и Беларусью сейчас работают в российской системе ОЭС/ЕЭС, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота электроэнергии централизованно регулируется в Москве.
Литва расторгнет соглашение БРЭЛЛ 7 февраля, а 8 февраля отключенные операторы стран Балтии начнут совместную тестовую изолированную работу.Синхронизация с зоной континентальной Европы и отключение от российской энергосистемы произойдет 9 февраля.
После начала синхронизации страны Балтии сначала будут работать втроем, пытаясь поддерживать частоту и обеспечивать производство электроэнергии сообща, а затем в 2021 году через расширенное синхронное наземное соединение LitPol Link между Литвой и Польшей подключатся к другим европейским странам.
Синхронизация обеспечит независимое, стабильное и надежное управление частотами систем передачи электроэнергии стран Балтии и будет способствовать энергетической безопасности региона.
Проекты синхронизации, реализуемые операторами систем передачи электроэнергии в странах Балтии и Польше, частично финансируются Европейским союзом (ЕС) из средств фонда Европейских инфраструктурных сетей.
Общий объем финансирования составляет около 1,2 млрд евро и должен покрыть до 75 проц. общих расходов.
В рамках подготовки к синхронизации в Литве готовятся 3 синхронных компенсатора, устанавливаются новые линии электропередачи и распределительные устройства, обновляются подстанции, проводятся другие работы.
Также к 2030 году планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт), что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии.
Инвесторами проекта Harmony Link выступают польские и литовский операторы систем передачи электроэнергии – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA и Litgrid.
Операторы систем передачи электроэнергии трех стран Балтии в июле прошлого года уведомили Россию и Беларусь о том, что с февраля они не будут продлевать соглашение об участии в единой электроэнергетической системе.