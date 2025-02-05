2025.02.05 16:00

Премьер Литвы: при проведении синхронизации электроэнергия в стране не отключится даже в случае сбоев

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Laikrodžio atidengimo ceremonija, kuris skaičiuos 100 dienų iki atsijungimo nuo BRELL bei prisijungimo prie Europos elektros tinklų
Laikrodžio atidengimo ceremonija, kuris skaičiuos 100 dienų iki atsijungimo nuo BRELL bei prisijungimo prie Europos elektros tinklų
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

По мере приближения отключения стран Балтии от постсоветской электросистемы премьер-министр Гинтаутас Палуцкас утверждает, что Литва готова к любым сценариям угроз – электроснабжение жителей будет обеспечено даже в случае диверсии против энергетической инфраструктуры.

„Все возможные сценарии были обсуждены. И технические сбои, и саботаж, и ликвидация крупных производственных объектов. И ни в коем случае нарушение не будет настолько драматичным, чтобы пришлось что-то отключать“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в среду в правительстве после заседания Комиссии по синхронизации.

Он подчеркнул, что при подготовке к синхронизации моделировались сбои в работе морских соединений и акты саботажа, приводящие к сокращению производства.

Словам премьер-министра вторил и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, который подтвердил, что техническая готовность к синхронизации с континентальной Европой обеспечена.

„Техническая готовность обеспечена. Подача электроэнергии будет осуществляться бесперебойно. И наша энергетическая система сильнее, чем когда-либо. Проект синхронизации помог ее укрепить“, - сказал Ж. Вайчюнас.

Премьер-министр также отметил, что жители Литвы не поддаются дезинформации в связи с приближением отключения от российской электросистемы, или так называемого кольца БРЭЛЛ.

„Институты, учреждения и компании выполняют свою работу. Благодаря этому есть определенное доверие“, - сказал Г. Палуцкас.

Страны Балтии совместно с Россией и Беларусью сейчас работают в российской системе ОЭС/ЕЭС, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота электроэнергии централизованно регулируется в Москве.

Литва расторгнет соглашение БРЭЛЛ 7 февраля, а 8 февраля отключенные операторы стран Балтии начнут совместную тестовую изолированную работу.Синхронизация с зоной континентальной Европы и отключение от российской энергосистемы произойдет 9 февраля.

После начала синхронизации страны Балтии сначала будут работать втроем, пытаясь поддерживать частоту и обеспечивать производство электроэнергии сообща, а затем в 2021 году через расширенное синхронное наземное соединение LitPol Link между Литвой и Польшей подключатся к другим европейским странам.

Синхронизация обеспечит независимое, стабильное и надежное управление частотами систем передачи электроэнергии стран Балтии и будет способствовать энергетической безопасности региона.

Проекты синхронизации, реализуемые операторами систем передачи электроэнергии в странах Балтии и Польше, частично финансируются Европейским союзом (ЕС) из средств фонда Европейских инфраструктурных сетей.

Общий объем финансирования составляет около 1,2 млрд евро и должен покрыть до 75 проц. общих расходов.

В рамках подготовки к синхронизации в Литве готовятся 3 синхронных компенсатора, устанавливаются новые линии электропередачи и распределительные устройства, обновляются подстанции, проводятся другие работы.

Также к 2030 году планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт), что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии.

Инвесторами проекта Harmony Link выступают польские и литовский операторы систем передачи электроэнергии – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA и Litgrid.

Операторы систем передачи электроэнергии трех стран Балтии в июле прошлого года уведомили Россию и Беларусь о том, что с февраля они не будут продлевать соглашение об участии в единой электроэнергетической системе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии