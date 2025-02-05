Премьер Литвы: при проведении синхронизации электроэнергия в стране не отключится даже в случае сбоев

„Все возможные сценарии были обсуждены. И технические сбои, и саботаж, и ликвидация крупных производственных объектов. И ни в коем случае нарушение не будет настолько драматичным, чтобы пришлось что-то отключать“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в среду в правительстве после заседания Комиссии по синхронизации.

Он подчеркнул, что при подготовке к синхронизации моделировались сбои в работе морских соединений и акты саботажа, приводящие к сокращению производства.

Словам премьер-министра вторил и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, который подтвердил, что техническая готовность к синхронизации с континентальной Европой обеспечена.