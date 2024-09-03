Премьер Литвы представила Сейму кандидатуру Кубилюса в ЕК: политиков такого калибра не так уж и много

„Я действительно не буду много говорить о самой кандидатуре, потому что думаю, что вы все и так прекрасно знаете биографию Андрюса Кубилюса. Но это человек, который дважды был премьер-министром Литовской Республики, в достаточно трудные для экономики Литовской Республики времена, и он уж точно никогда не испытывал нехватки ни мудрости, ни решимости, ни умения принимать решения, он обладает большим политическим опытом – как литовским, так и европейским“, – представляя кандидатуру А. Кубилюса заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
„Он знает повестку дня Евросоюза не из книг, не из газет и не из заголовков, а из своей повседневной работы. Поэтому я думаю, что благодаря и своему политическому опыту, и своему знанию европейских дел, он действительно может претендовать на значительную ответственность“, – добавила она.
Поэтому глава правительства подчеркнула, что А. Кубилюс – действительно сильный кандидат, способный побороться за важные для Литвы портфели.
„Ничуть не сомневаюсь, что это очень солидная заявка Литвы на будущий состав Еврокомиссии. Политиков такого калибра среди тех имен, которые сейчас звучат, которые выдвинуты другими государствами, не так уж и много“, – подчеркнула И. Шимоните.
Со своей стороны А. Кубилюс заверил, что с большой ответственностью принимает это доверие, оказанное премьер-министром и президентом.
„Действительно, я с большой личной ответственностью принимаю это доверие. Как известно, я уже не юноша, но знаю, что лично означают такие новые вызовы“, – сказал А. Кубилюс.
„Пока я не могу дать очень конкретный ответ относительно того, какие обязанности мне придется взять на себя после того, как стану еврокомиссаром. Мы обсуждаем это и в Брюсселе, и в Вильнюсе, и очевидно, что это будет решаться в первую очередь председателем Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой нам не раз приходилось общаться“, – подчеркнул кандидат.
В своем выступлении кандидат заострил внимание на важности безопасности Европы, Литвы и Украины.
„Поэтому сегодня я ожидаю поддержки со стороны всех фракций Сейма, потому что забота о безопасности Украины, безопасности всей Европы и в то же время безопасности Литвы – это наша общая забота“, – сказал А. Кубилюс.