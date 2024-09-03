Премьер Литвы представила Сейму кандидатуру Кубилюса в ЕК: политиков такого калибра не так уж и много

„Я действительно не буду много говорить о самой кандидатуре, потому что думаю, что вы все и так прекрасно знаете биографию Андрюса Кубилюса. Но это человек, который дважды был премьер-министром Литовской Республики, в достаточно трудные для экономики Литовской Республики времена, и он уж точно никогда не испытывал нехватки ни мудрости, ни решимости, ни умения принимать решения, он обладает большим политическим опытом – как литовским, так и европейским“, – представляя кандидатуру А. Кубилюса заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.