Премьер Литвы представила президенту измененный состав Кабмина: есть новые министры

Премьер-министр: у меня нет претензий ни к одному из уходящих министров

Как заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, у нее нет претензий к завершающим свою работу министрам – ни к министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу, ни к министру здравоохранения Арунасу Дулькису. Однако политик отмечает, что решения были приняты для достижения конструктивности в работе Кабмина.