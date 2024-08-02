Премьер Литвы представила президенту измененный состав Кабмина: есть новые министры

Премьер-министр: у меня нет претензий ни к одному из уходящих министров
Как заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, у нее нет претензий к завершающим свою работу министрам – ни к министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу, ни к министру здравоохранения Арунасу Дулькису. Однако политик отмечает, что решения были приняты для достижения конструктивности в работе Кабмина.
„Единственная причина, по которой я решила организовать этот брифинг, заключается в том, чтобы не произошло так, как уже произошло однажды, когда подобные решения обрастают некими теориями заговора или какими-то, возможно, обвинениями в адрес политиков, которых эти решения касаются „ – заявила И. Шимоните журналистам в правительстве в пятницу днем.
„У меня действительно нет претензий ни к одному из министров, которые уйдут с постов в правительстве, если президент подпишет указ, ни относительно прозрачности, ни относительно иных моментов. Просто такое решение было принято по нашему обоюдному согласию, чтобы добиться конструктивной работы правительства“, – пояснила она.
Ранее И. Шимоните подчеркнула, что изменения в составе Кабмина должны быть аргументированы. Политик заверила, что их главная цель – поддержание конструктивной работы правительства.
Офис президента и ранее дал понять, что среди членов правительства наибольшее сомнение вызывает будущее министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса в кабинете министров. В последние недели критике подвергся и министр здравоохранения Арунас Дулькис. Однако сам президент публично конкретных имен не назвал.