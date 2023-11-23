Премьер Литвы поздравила военных с Днем армии: желаю вам твердости в защите мира и Родины

В поздравлении премьер подчеркнула, что по случаю 105-летия восстановления Литовской армии, необходимо помнить о важных победах, одержанных для страны на пройденном ею пути.

"Отмечая День Литовской армии, мы имеем прекрасную возможность вспомнить не только о выигранных битвах и важных победах, определивших развитие нашего государства, но и почтить принесенные огромные жертвы. Свобода и независимость Литвы – это не подарок, их завоевали смелые и верные Родине люди", - говорится в поздравлении премьер-министра.

Среди прочего И. Шимоните также отметила, что в сегодняшнем геополитическом контексте, когда совсем рядом идет война и Литва окружена непредсказуемыми соседями, необходимо продолжать укреплять боеготовность армии.