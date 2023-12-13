Премьер Литвы поздравила нового главу правительства Польши

"Я не сомневаюсь в нашем единстве в последовательной и твердой поддержке Украины. Перед лицом шокирующей и жестокой войны России против Украины, как никогда важно, чтобы наши страны, а также все страны ЕС и НАТО сосредоточились на поддержке героических усилий Украины по защите не только своей независимости и территориальной целостности, но и безопасности Европы и ценностей всего демократического мира. Наша последовательная позиция в усилении санкций против России и Беларуси важна для того, чтобы показать, что Европа не поддастся шантажу агрессора", - сказала глава правительства.