Премьер Литвы: Поврежденное российское судно с селитрой на борту не будет допущено в Клайпедский порт

„Груз не будет допущен в порт“, - сказала И. Шимоните во время правительственного часа в Сейме в четверг.

„Вчера вы, наверное, видели в публичном пространстве, что к администрации Клайпедского порта обратилось российское судно, которое перевозит 20 тыс. тонн аммиачной селитры, ему требуется ремонт. И они хотят пришвартоваться в Клайпедском порту. Администрация Клайпедского порта начала рассматривать просьбу. Экипаж хочет выгрузить всю эту селитру, а затем отправиться в док для ремонта корабля. Разве мы не можем сказать нет?“ - спросила парламентарий во время правительственного часа.