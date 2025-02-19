Премьер Литвы: похоже, что компенсации за высокие цены на электроэнергию жителям не потребуются

„Мы как раз обсуждали с оператором рынка и Государственным советом по регулированию энергетики. Похоже, что эта (компенсации – ELTA) не потребуются. Потому что ветер дует, солнце светит и цены стабилизируются. И эта сезонность, которая время от времени возникает, когда погода становится холоднее, отступает. И не будет необходимости в каких-либо механизмах вмешательства“, - сказал Г. Палуцкас, отвечая во вторник на вопрос журналистов о необходимости компенсаций жителям из-за высоких цен на электроэнергию.
В прошлую пятницу, после роста цен на электроэнергию на бирже, Г. Палуцкас заявил, что, если этот процесс затянется, можно будет рассмотреть вопрос о компенсациях.
Председатель Государственного совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс заявил, что в ближайшие недели цена за мегаватт-час (МВт-ч) электроэнергии на бирже может колебаться в пределах от 90 до 130 евро.
В то же время поставщик Elektrum Lietuva сообщает, что на прошлой неделе средняя оптовая цена на электроэнергию выросла во всех странах Балтии. В Литве этот показатель вырос на 55 проц. по сравнению с предыдущей неделей и достиг 194,40 евро/МВтч, а в Латвии и Эстонии – на 52 проц. и составил 191,57 евро/МВтч. Для сравнения, средняя оптовая цена на электроэнергию в Германии составила 144,82 евро/МВтч, а в Польше – 144,16 евро/МВтч.
По данным Elektrum Lietuva, рост цен обусловлен более холодной и менее ветреной погодой – на прошлой неделе ветряные электростанции произвели вдвое меньше электроэнергии.