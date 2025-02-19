Премьер Литвы: похоже, что компенсации за высокие цены на электроэнергию жителям не потребуются

„Мы как раз обсуждали с оператором рынка и Государственным советом по регулированию энергетики. Похоже, что эта (компенсации – ELTA) не потребуются. Потому что ветер дует, солнце светит и цены стабилизируются. И эта сезонность, которая время от времени возникает, когда погода становится холоднее, отступает. И не будет необходимости в каких-либо механизмах вмешательства“, - сказал Г. Палуцкас, отвечая во вторник на вопрос журналистов о необходимости компенсаций жителям из-за высоких цен на электроэнергию.