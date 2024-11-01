Премьер Литвы подвергает сомнению назначение Палуцкаса: "опыт и репутация вызывают вопросы"

„У нас есть человек, фактически осужденный и не за какое-то неосторожное преступление (...), а за умышленное деяние, за злоупотребление служебным положением, человек, который приходит на службу, где, наверное, есть решения на самом высоком уровне, которые должны быть приняты“, - в программе „Инфокомментарии“ с Арнасом Мазетисом“ сказала И. Шимоните.

„И еще, я думаю, что у господина Палуцкаса просто слишком мало опыта“, - подчеркнула она.

И. Шимоните отмечает, что все политики, занимавшие до сих пор пост премьер-министра, уже имели солидный опыт работы в исполнительной власти.