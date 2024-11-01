2024.11.01 10:43

Премьер Литвы подвергает сомнению назначение Палуцкаса: "опыт и репутация вызывают вопросы"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Премьер-министр Ингрида Шимоните обращает внимание на то, что Гинтаутас Палуцкас, предложенный на пост премьер-министра победившей на выборах в Сейм Социал-демократической партией Литвы (СДПЛ), имеет слишком мало опыта работы в исполнительной власти. Политик признает, что у нее также есть сомнения по поводу того, что кандидат в премьер-министры ранее был судим за злоупотребление служебным положением.

„У нас есть человек, фактически осужденный и не за какое-то неосторожное преступление (...), а за умышленное деяние, за злоупотребление служебным положением, человек, который приходит на службу, где, наверное, есть решения на самом высоком уровне, которые должны быть приняты“, - в программе „Инфокомментарии“ с Арнасом Мазетисом“ сказала И. Шимоните.

„И еще, я думаю, что у господина Палуцкаса просто слишком мало опыта“, - подчеркнула она.

И. Шимоните отмечает, что все политики, занимавшие до сих пор пост премьер-министра, уже имели солидный опыт работы в исполнительной власти.

„Все премьер-министры, наверное, начиная с 2000 года, пришедшие в Правительство, пришли с достаточно значительным багажом исполнительной власти. Будь то Андрюс Кубилюс, Гедиминас Киркилас, Альгирдас Буткявичюс, тот самый Саулюс Сквернялис, который возглавлял и полицию, и Министерство внутренних дел, Альгирдас Миколас Бразаускас, я сама. Я думаю, что это были люди, которые имели достаточный опыт управления и администрирования центральной власти“, - сказала И. Шимоните.

„А самый большой опыт господина Палуцкаса – это управление администрацией Вильнюсского городского самоуправления, где этот опыт закончился так как закончился. Я считаю, что его маловато“, - добавила она.

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