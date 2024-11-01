Премьер Литвы подвергает сомнению назначение Палуцкаса: "опыт и репутация вызывают вопросы"

„У нас есть человек, фактически осужденный и не за какое-то неосторожное преступление (...), а за умышленное деяние, за злоупотребление служебным положением, человек, который приходит на службу, где, наверное, есть решения на самом высоком уровне, которые должны быть приняты“, - в программе „Инфокомментарии“ с Арнасом Мазетисом“ сказала И. Шимоните.
„И еще, я думаю, что у господина Палуцкаса просто слишком мало опыта“, - подчеркнула она.
И. Шимоните отмечает, что все политики, занимавшие до сих пор пост премьер-министра, уже имели солидный опыт работы в исполнительной власти.
„Все премьер-министры, наверное, начиная с 2000 года, пришедшие в Правительство, пришли с достаточно значительным багажом исполнительной власти. Будь то Андрюс Кубилюс, Гедиминас Киркилас, Альгирдас Буткявичюс, тот самый Саулюс Сквернялис, который возглавлял и полицию, и Министерство внутренних дел, Альгирдас Миколас Бразаускас, я сама. Я думаю, что это были люди, которые имели достаточный опыт управления и администрирования центральной власти“, - сказала И. Шимоните.
„А самый большой опыт господина Палуцкаса – это управление администрацией Вильнюсского городского самоуправления, где этот опыт закончился так как закончился. Я считаю, что его маловато“, - добавила она.