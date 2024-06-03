2024.06.03 11:12

Премьер Литвы обсудила вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности с канцлером Германии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: LRV

Премьер-министр Ингрида Шимоните, посетившая в воскресенье с визитом Берлин, встретилась с канцлером Германии Олафом Шольцем, они вместе приняли участие в дискуссии Восточногерманского экономического форума.

Как сообщил Департамент коммуникаций правительства, после дискуссии И. Шимоните и О. Шольц обсудили темы поддержки Украины, безопасности в регионе и двустороннего сотрудничества Литвы и Германии.

Сообщается, что в ходе встречи премьер отметила, что Украина остро нуждается в поддержке, которая помогла бы не только противостоять, но и победить агрессора.

На встрече также обсуждались актуальные вопросы Евросоюза, подготовка к размещению немецкой бригады в Литве и другие вопросы двусторонних отношений.

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