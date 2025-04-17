Премьер Литвы обещает доработать налоговую реформу после критики со стороны бизнеса

„Есть представители бизнес-ассоциаций, которые спрашивают, трудно ли правительству взять в долг. Но мы должны понимать, что не Сейм и не правительство берут в долг, а все граждане Литвы. Поэтому можно ответить, а трудно ли бизнесу брать в долг, чтобы платить налог? Почему это не рассматривается, и почему мы хотим, чтобы все граждане Литвы взяли на себя эту ответственность?“ – заявил Г. Палуцкас журналистам в четверг.