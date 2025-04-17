Премьер Литвы обещает доработать налоговую реформу после критики со стороны бизнеса

„Есть представители бизнес-ассоциаций, которые спрашивают, трудно ли правительству взять в долг. Но мы должны понимать, что не Сейм и не правительство берут в долг, а все граждане Литвы. Поэтому можно ответить, а трудно ли бизнесу брать в долг, чтобы платить налог? Почему это не рассматривается, и почему мы хотим, чтобы все граждане Литвы взяли на себя эту ответственность?“ – заявил Г. Палуцкас журналистам в четверг.
„Поэтому нужны сбалансированные решения, которые не мешали бы бизнесу, не сокращали бы потребление, но и позволяли бы финансировать расходы“, — сказал он.
После того, как в среду Министерство финансов представило законопроект о налоговой реформе, представители бизнеса отреагировали на него негативно, заявив, что предлагаемые изменения ставок снизят конкурентоспособность Литвы, нанесут ущерб среднему классу и отпугнут инвесторов.
Премьер-министр заверил, что насечено еще 4 этапа обсуждений, в ходе которых проект будет дорабатываться.
„У нас еще будет четыре ступени обсуждений, в ходе которых эти положения будут дорабатываться. Некоторые из них будут согласованы, будут подвинуты“, — сказал он.
В публичном поле ходит много необоснованных спекуляций относительно налога на недвижимость
Кроме того, Г. Палуцкас опроверг информацию о том, что предлагаемый налог на недвижимость больше всего затронет средний класс. По его словам, это необоснованные спекуляции.
„Давайте возьмем очень понятный сценарий. Представьте себе пригороды Вильнюса или Каунаса, где недвижимость стоит 250 тыс. евро. Возьмем типичную семью, где есть муж и жена, и применим алгоритм. И налог составит около 10-12 евро. Между тем, для тех, у кого недвижимость стоит 100 тыс. евро, налог был бы до 5 евро и не взимался бы“, — пояснил Г. Палуцкас.
„Существует очень много спекуляций и манипуляций неясными вещами, которых даже нет в предложениях“, — заявил он.
В среду министерство финансов во главе с Римантасом Шаджюсом зарегистрировало проект налоговой реформы и предлагает применять нулевую ставку к недвижимому имуществу, стоимость которого не превышает 40 тыс. евро.
Как предусмотрено в проекте министерства, ставка в размере 0,1 проц. будет применяться к недвижимости стоимостью от 40 тыс. до 200 тыс. евро. Ставка в 0,2 проц. – до 400 тыс. евро, ставка в 0,5 проц.– до 600 тыс. евро. Наконец, ставку в 1 проц. предлагается применять к недвижимости стоимостью свыше 600 тыс. евро.
Проектом предлагается установить налоговую льготу для социально незащищенных лиц — лица, имеющие право на компенсацию расходов на отопление жилья, будут освобождены от уплаты налога на недвижимость.
Предусмотрены налоговые льготы на основное жилье, если его стоимость не превышает 450 тыс. евро. В этом случае предлагается снизить размер налога на недвижимость на 50 проц. Между тем, лицам, имеющим 3 и более детей или ребенка-инвалида, предоставляется налоговая скидка в размере 75 проц.
Как сообщалось ранее, 50 проц. средств от этого налога будут поступать в муниципальные бюджеты.
К налоговой стоимости коммерческой недвижимости юридических лиц и граждан устанавливается дополнительная целевая ставка в размере 0,2 проц. Средства, полученные за счет этой дополнительной ставки будут направлены непосредственно в Фонд обороны.
Данная ставка не будет применяться к объектам, предназначенным для сельскохозяйственной деятельности.
Предлагаемые налоговые изменения также предусматривают налогообложение недвижимости, находящейся на стадии незавершенного строительства. Незавершенное строительство будет облагаться налогом не только в случае его фактического использования, но и в случае несоблюдения требований по регистрации завершения строительства.
Для заброшенной или запущенной недвижимости будет применяться максимальная ставка налога – 4 проц.