Премьер Литвы об угрозах литовским и латвийским учреждениям: мы стали целью из-за своей политической позиции

"К сожалению, уже сейчас мы (литовские и латвийские учреждения) становимся целью таких атак из-за нашей политической позиции и, возможно, из-за нашего географического положения и других причин. Самое важное для нашего общества – оставаться бдительными, но и спокойными. Институты реагируют так, как необходимо. Без сомнения, это очень большой поток, который сильно загружает правоохранительные органы", - сказала И. Шимоните во вторник после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Она призвала учреждения, получающие угрозы, не паниковать и следовать рекомендациям полиции.

"Нам просто нужно набраться терпения и понять, что мы просто неудобные государства для режимов, и везде, где режимы могут, они попытаются укусить нас за ногу", - сказала премьер-министр и поблагодарила латвийские институты за сотрудничество с целью обуздать угрозы, направляемые в адрес учреждений.