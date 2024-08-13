Премьер Литвы о желании оппозиции разобраться с виллой Ландсбергиса: на эти вопросы несложно ответить

„Считаю, что политикам всегда можно задавать вопросы об их имуществе. Однако, на мой взгляд, актуальными будут вопросы о том, приобрел ли политик недвижимость на имеющиеся у него средства и были ли эти средства задекларированы, есть ли вопросы об их происхождении или нет“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме.