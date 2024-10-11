Премьер Литвы о стрельбе в центре Вильнюса: прискорбно, но преступления происходят во всех странах

„Как бы мне ни было прискорбно, как бы ни было печально, как бы ни было искренне, я думаю, что мы все сочувствуем родственникам погибшего и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, всё-таки я не знаю ни одной такой страны или общества, где ничего не происходит. Преступления происходят“, – заявила И. Шимоните журналистам под Мариямполе на открытии отрезка дороги Via Baltica.

„И я думаю, что наша полиция, наши правоохранительные органы действительно делают больше, чем мы все видим (...), чтобы было как можно меньше неожиданностей, чтобы предотвращалось как можно больше преступлений. И я думаю, они делают это очень профессионально и очень преданно. Но мы не должны обманывать ни себя, ни других людей, что можно достичь такой стадии, когда этого никогда не произойдет“, – подчеркнула она.