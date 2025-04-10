Премьер Литвы о слабой подготовке литовцев к чрезвычайным ситуациям: это личное дело каждого

„Готовиться или нет – это личный выбор каждого. По правде говоря, те люди, те лица, которые специально не готовятся, видимо, готовятся продолжать жить в Литве, строить литовскую экономику, заниматься своими семейными делами. Это тоже очень большой плюс для Литвы“, - в четверг в Сейме журналистам прокомментировал Г. Палуцкас.

„В семье мы обсуждали, каковы реальные угрозы, каковы гиперболизированные угрозы, что следует делать в том или ином случае и так далее. Мы это обсуждали, но мы определенно не собрали сумки для побега или отъезда“, - отметил премьер-министр.