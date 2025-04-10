2025.04.10 14:13

Премьер Литвы о слабой подготовке литовцев к чрезвычайным ситуациям: это личное дело каждого

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Robertas Narmontas | Delfi

После того как стало известно, что каждый седьмой житель Литвы не готов к чрезвычайным ситуациям, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что это личный выбор каждого. Он также считает, что значительная часть граждан планируют оставаться в Литве даже в случае кризиса.

„Готовиться или нет – это личный выбор каждого. По правде говоря, те люди, те лица, которые специально не готовятся, видимо, готовятся продолжать жить в Литве, строить литовскую экономику, заниматься своими семейными делами. Это тоже очень большой плюс для Литвы“, - в четверг в Сейме журналистам прокомментировал Г. Палуцкас.

„В семье мы обсуждали, каковы реальные угрозы, каковы гиперболизированные угрозы, что следует делать в том или ином случае и так далее. Мы это обсуждали, но мы определенно не собрали сумки для побега или отъезда“, - отметил премьер-министр.

В четверг были опубликованы результаты опроса, проведенного по заказу LRT компанией Baltijos tyrimai. Они показали, что каждый седьмой житель Литвы утверждает, что не готов к различным чрезвычайным ситуациям.

По данным опроса, 70 проц. жителей страны заявили, что не готовы к потенциальным угрозам. 21 проц. респондентов указали, что они готовы, а 9 проц. – не знают.

Группа литовцев, готовых к потенциальным угрозам, в основном состоит из жителей в возрасте 30-49 лет, людей с высокими доходами и жителей крупных городов. К Дню X также чаще готовы люди, занимающие руководящие должности или владеющие бизнесом.

Менее подготовленными чувствуют себя жители сельской местности, люди пенсионного возраста, домохозяйки, безработные и лица других национальностей.

Репрезентативный опрос жителей Литвы был проведен в марте этого года компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.

Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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