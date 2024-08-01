2024.08.01 11:41

Премьер Литвы о приеме немецкой бригады: работаем по плану А

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что в рамках подготовки к размещению немецкой бригады в Литве ведомства страны реализуют все инфраструктурные проекты в соответствии с планом. Однако, по ее словам, есть продуманные и возможные альтернативы, если текущие работы будут нарушены из-за непредвиденных обстоятельств.

„Что касается развертывания бригады, то мы полностью работаем по плану А. Но мы были бы очень плохими планировщиками, если бы даже не обдумали какую-либо реакцию, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства“, - в четверг Žinių radijas сказала И. Шимоните.

„Факт в том, что мы действительно работаем по плану А и будем стремиться сделать всё и обеспечить готовность, как было согласовано. Надо просто понимать масштаб задачи“, - продолжила она.

По словам премьера, в принципе решения о размещении в Литве военной единицы размером с бригаду были приняты около года назад. Однако, по словам И. Шимоните, ведомства уже заранее начали готовиться к такому шагу.

„До этого у нас были очень долгие дискуссии, и казалось, что мы не сможем прийти к решению. Очень хорошо, что мы, надеясь, что удастся достичь такого решения, достаточно рано начали проводить большую работу, уже планируя потребности будущей бригады“, - отметила премьер-министр, подчеркнув, что реальные потребности солдат бригады стали известны только в конце прошлого года.

„Мы работаем в очень напряженных условиях, когда реально только что узнали что нужно, и пытаемся это реализовать в кратчайшие сроки“, - сказала политик.

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