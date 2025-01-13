2025.01.13 11:21

Премьер Литвы о предложении включить День защитников свободы в список праздников: можно начать обсуждение

 
ru.DELFI.lt
ELTA

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас считает, что предложение спикера Сейма Саулюса Сквернялиса включить День защитников свободы в список праздников заслуживает обсуждения. Однако политик сказал, что не согласен с исключением 1 мая из списка выходных дней.

„Если бы ничего не нужно было вычеркивать, я бы, без сомнения, согласился. Но нам также нужно говорить о том, что у нас большой список дней, которые сегодня отмечаются, и каждый праздник изымает определенную сумму из экономики страны. Что касается значимости 13 Января, то тут действительно нет никаких сомнений, но от чего нужно отказаться – мы могли бы начать эту дискуссию“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в Сейме в понедельник.

По его мнению, важным праздником также является День международной солидарности трудящихся, отмечаемый 1 мая. По мнению премьер-министра социал-демократа Г. Палуцкаса, включив День защитников свободы в список праздников, можно было бы отказаться, возможно, от какого-то другого праздника.

Объявить 13 Января – День защитников свободы – нерабочим днем, предложил спикер Сейма Саулюс Сквернялис.

Если Сейм одобрит эту инициативу, День защитника свободы будет включен в перечень праздничных, нерабочих дней, предусмотренный в Трудовом кодексе.

В 2026 году будет отмечаться 35-я годовщина Дня защитников свободы.

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