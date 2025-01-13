Премьер Литвы о предложении включить День защитников свободы в список праздников: можно начать обсуждение

„Если бы ничего не нужно было вычеркивать, я бы, без сомнения, согласился. Но нам также нужно говорить о том, что у нас большой список дней, которые сегодня отмечаются, и каждый праздник изымает определенную сумму из экономики страны. Что касается значимости 13 Января, то тут действительно нет никаких сомнений, но от чего нужно отказаться – мы могли бы начать эту дискуссию“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в Сейме в понедельник.