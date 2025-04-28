Премьер Литвы о предложении Беларуси возобновить железнодорожное сообщение: мы пока не будем спешить с ответом

„Мы оцениваем (предложение – ELTA) в контексте всех санкций, войны в Украине и отношений Европейского союза (ЕС) с Россией, поэтому пока не будем торопиться с ответом на эти предложения“, – сказал премьер-министр журналистам в понедельник.
Правда, ранее Министерство коммуникаций и транспорта заявляло, что его предложение рассматривается – оно ожидает оценки МВД и МИД, а также Департамента государственной безопасности (ДГБ). Глава правительства не акцентирует на этом внимание и уверяет, что это рабочая процедура.
„Такова рабочая процедура – когда поступает предложение, оно рассматривается в консультации с Министерством иностранных дел, которое отвечает за санкции. В итоге такое решение принимает правительство“, - пояснил он.
Новостной портал 15min в пятницу сообщил, что Литва получила предложение от Беларуси о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между странами. По словам представителя министра коммуникаций и транспорта Лукаса Пашкявичюса, это предложение рассматривается – ожидается оценка министерств внутренних дел и иностранных дел, а также Департамента государственной безопасности.
Железнодорожное сообщение между Литвой и Беларусью было приостановлено в 2020 году из-за бушевавшей в то время пандемии COVID-19. Этот вид сообщения так и не был восстановлен после того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину в 2022 году.