2025.01.06 14:50

Премьер Литвы о планируемых налоговых изменениях: необходимо устойчивое долгосрочное финансирование

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас говорит, что налоговые изменения необходимы, а проект, обеспечивающий их, поступит в Сейм во время весенней сессии после согласования с общественностью. По его словам, главным будет применение принципа учета доходов и налогообложения, а также необходимо пересмотреть налоговые оговорки и отказаться от них.

„Прежде всего, когда речь идет о долгосрочной устойчивости финансирования наших услуг, определенно необходимы изменения. Основным принципом, который следует применять, является так называемый годовой принцип учета доходов и налогообложения. И необходимо рассмотреть отказ от льготного налогового режима или оговорок“, - сказал Г. Палуцкас в понедельник после встречи с главой страны Гитанасом Науседой.

„Проект будет подготовлен, согласован с общественностью и поступит в Сейм во время весенней сессии“, - заявил он.

Г. Палуцкас ранее утверждал, что в этом году состоятся обсуждения и будут подготовлены проекты налоговых изменений, а также он будет добиваться широкого консенсуса относительно изменений, общаясь, в том числе с оппозицией. По его словам, принятые решения должны будут найти отражение в доходах бюджетов 2026-2027 годов.

Программа левоцентристского правительства предусматривает повышение прогрессивности подоходного налога с населения, уравнивание условий для литовских и иностранных инвесторов и снижение бюрократического бремени.

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