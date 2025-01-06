Премьер Литвы о планируемых налоговых изменениях: необходимо устойчивое долгосрочное финансирование

„Прежде всего, когда речь идет о долгосрочной устойчивости финансирования наших услуг, определенно необходимы изменения. Основным принципом, который следует применять, является так называемый годовой принцип учета доходов и налогообложения. И необходимо рассмотреть отказ от льготного налогового режима или оговорок“, - сказал Г. Палуцкас в понедельник после встречи с главой страны Гитанасом Науседой.

„Проект будет подготовлен, согласован с общественностью и поступит в Сейм во время весенней сессии“, - заявил он.