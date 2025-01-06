Премьер Литвы о планируемых налоговых изменениях: необходимо устойчивое долгосрочное финансирование

„Прежде всего, когда речь идет о долгосрочной устойчивости финансирования наших услуг, определенно необходимы изменения. Основным принципом, который следует применять, является так называемый годовой принцип учета доходов и налогообложения. И необходимо рассмотреть отказ от льготного налогового режима или оговорок“, - сказал Г. Палуцкас в понедельник после встречи с главой страны Гитанасом Науседой.
„Проект будет подготовлен, согласован с общественностью и поступит в Сейм во время весенней сессии“, - заявил он.
Г. Палуцкас ранее утверждал, что в этом году состоятся обсуждения и будут подготовлены проекты налоговых изменений, а также он будет добиваться широкого консенсуса относительно изменений, общаясь, в том числе с оппозицией. По его словам, принятые решения должны будут найти отражение в доходах бюджетов 2026-2027 годов.
Программа левоцентристского правительства предусматривает повышение прогрессивности подоходного налога с населения, уравнивание условий для литовских и иностранных инвесторов и снижение бюрократического бремени.