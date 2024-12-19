Премьер Литвы о перспективах отношений с Китаем: меньше оснований для оптимизма

„Что касается китайского вопроса, то позиция Китая по войне, начатой ​​Россией в Украине, позиция Китая в экономических отношениях с Евросоюзом или со стратегическим партнером Евросоюза – США, также оставляет все меньше и меньше оснований полагать, что в ближайшей и среднесрочной перспективе мы сможем перейти к каким-то очень дружеским отношениям. Поэтому восстановление (отношений с Китаем), о котором говорилось в программе социал-демократов, ограничивается, в лучшем случае, восстановлением дипломатических отношений“, – заявил в четверг Г. Палуцкас в эфире Žinių radijas.