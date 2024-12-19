Премьер Литвы о перспективах отношений с Китаем: меньше оснований для оптимизма

„Что касается китайского вопроса, то позиция Китая по войне, начатой Россией в Украине, позиция Китая в экономических отношениях с Евросоюзом или со стратегическим партнером Евросоюза – США, также оставляет все меньше и меньше оснований полагать, что в ближайшей и среднесрочной перспективе мы сможем перейти к каким-то очень дружеским отношениям. Поэтому восстановление (отношений с Китаем), о котором говорилось в программе социал-демократов, ограничивается, в лучшем случае, восстановлением дипломатических отношений“, – заявил в четверг Г. Палуцкас в эфире Žinių radijas.
Он повторил – если бы Пекин решил отправить своего посла в Литву, Литва также могла бы последовать этому примеру и назначить своего дипломатического представителя в Китае. Однако Г. Палуцкас дал понять, что такого улучшения двусторонних отношений в ближайшее время не предвидится.
„Но, когда речь идет о динамике, ходе отношений, очевидно, что путь будет тернистым, потому что наша позиция по отношению к Китаю совпадает с позицией Евросоюза по отношению к Китаю. И, конечно, эти отношения не улучшаются, а стабильно, понемногу трещат“, – продолжил премьер-министр.
После победы социал-демократов на выборах в Сейм, Г. Палуцкас намекнул на возможность улучшения двусторонних контактов с Пекином и возвращения посла Литвы в Китай.
„Если Китай решит направить своего посла, мы точно не будем противиться этому. И мы в равной степени можем отправить своего посла и восстановить дипломатические отношения на этом уровне. Никаких особых уступок или чего-то еще в новом правительстве мы не предвидим“, – заявил журналистам Г. Палуцкас, ранее упомянув о перспективах улучшения отношений с Пекином.
Правда, вскоре позиция премьера смягчилась. Об улучшении отношений не говорится и в программе правительства. Напротив, в документе Китай определен как серьезный вызов для внешней политики и политики безопасности Литвы.
„Угрозой следует считать стратегическое партнерство Китая с Россией и его растущее влияние в Беларуси. В таких условиях для Литвы важна единая позиция членов ЕС и НАТО по отношению к Китаю“, – подчеркивает новое правительство.