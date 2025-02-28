Премьер Литвы о неудавшемся теракте в Шяуляй: множество подобных случаев было предотвращено

Премьер-министр в пятницу сказал журналистам, что ему известно больше об обстоятельствах попытки теракта в Шяуляй , но добавил, что это закрытая информация.

„Могу только сказать, что многие подобные случаи были предотвращены. Те, кто пытается это сделать или организовать, также находятся под определенным надзором. Этот эпизод (попытка в Шяуляй сжечь военную поддержку для Украины – ELTA), видимо, уникален тем, что кто-то попытался его реализовать, но эти действия были предотвращены. Так что наши институты точно не дремлют, и ситуация находится под контролем“, - в пятницу во время своего визита в Паневежис сказал журналистам Г. Палуцкас.