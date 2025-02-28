Премьер Литвы о неудавшемся теракте в Шяуляй: множество подобных случаев было предотвращено

Премьер-министр в пятницу сказал журналистам, что ему известно больше об обстоятельствах попытки теракта в Шяуляй, но добавил, что это закрытая информация.
Однако Г. Палуцкас подтвердил, что подобных случаев было больше, но их удалось предотвратить.
„Могу только сказать, что многие подобные случаи были предотвращены. Те, кто пытается это сделать или организовать, также находятся под определенным надзором. Этот эпизод (попытка в Шяуляй сжечь военную поддержку для Украины – ELTA), видимо, уникален тем, что кто-то попытался его реализовать, но эти действия были предотвращены. Так что наши институты точно не дремлют, и ситуация находится под контролем“, - в пятницу во время своего визита в Паневежис сказал журналистам Г. Палуцкас.
Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас в четверг сообщил, что в прошлом году в Шяуляй была предпринята попытка сжечь военную поддержку для Украины. Он назвал этот инцидент очередной гибридной атакой против Литвы.
„В Шяуляй была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину. Группа лиц, как мы понимаем, имевших приказ, попыталась поджечь его. Благодаря отличному сотрудничеству с разведывательным сообществом личности были установлены. Задержаны три человека, остальные объявлены в международный розыск“, - сказал глава полиции А. Паулаускас в четверг на дискуссии „Можно ли обеспечить внешнюю безопасность, не заботясь о внутренней безопасности?“, состоявшейся в рамках мероприятия о деятельности полиции в 2024-2025 гг.
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на объекте, где хранится военная техника, проводится разведывательная операция. В результате оперативного реагирования подозреваемые были задержаны.
Правоохранительные органы сообщали о проведении досудебного расследования по факту запланированного, но неудавшегося террористического акта, целью которого был поджог зданий компании в Шяуляй.
Сотрудники сообщали, что в ходе другого расследования были задержаны двое граждан Испании, подозреваемых в попытке совершения теракта в Шяуляй в сентябре, и прокуратура отмечала, что этот случай не единственный.
Генеральный прокурор Нида Грунскене утверждала, что в настоящее время ведется несколько подобных досудебных расследований.