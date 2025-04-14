Премьер Литвы о национальных санкциях против России и Беларуси: решение должно приниматься на региональном уровне

„Если эти (европейские) санкции не будут продлены, будет сложно добиться того же эффекта с помощью национальных секторальных санкций. Нам нужно подготовиться, нам нужно просчитать, нам нужно взвесить, если такой договоренности не будет – это будет очень нехорошо“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в Президентском дворце в понедельник.

„Национальные санкции не могут быть приравнены и не могут компенсировать европейские санкции. Если больше не будет европейских санкций, они (санкции) могут быть национальными, но они все равно должны быть приняты хотя бы на региональном уровне. Это значит, что латыши, эстонцы, поляки, финны также должны принимать такие решения. Если они не хотят или не могут принимать такие решения, то Литва, приняв такие решения отдельно, не достигнет никаких целей, а ущерб будет ощутимым“, – подчеркнул он.