Премьер Литвы о национальных санкциях против России и Беларуси: решение должно приниматься на региональном уровне

„Если эти (европейские) санкции не будут продлены, будет сложно добиться того же эффекта с помощью национальных секторальных санкций. Нам нужно подготовиться, нам нужно просчитать, нам нужно взвесить, если такой договоренности не будет – это будет очень нехорошо“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в Президентском дворце в понедельник.
„Национальные санкции не могут быть приравнены и не могут компенсировать европейские санкции. Если больше не будет европейских санкций, они (санкции) могут быть национальными, но они все равно должны быть приняты хотя бы на региональном уровне. Это значит, что латыши, эстонцы, поляки, финны также должны принимать такие решения. Если они не хотят или не могут принимать такие решения, то Литва, приняв такие решения отдельно, не достигнет никаких целей, а ущерб будет ощутимым“, – подчеркнул он.
Со своей стороны президент Гитанас Науседа заявил в пятницу, что Литва была бы готова ввести национальные санкции, в том случае, если Европа не продлит ныне действующие ограничения против России и Беларуси.
„Литва была бы готова рассмотреть национальные санкции. Хочу отметить, что применение санкций отдельными государствами, к сожалению, оказывает на агрессора гораздо меньшее воздействие, нежели санкционный пакет со стороны всего Сообщества. (…) Возможно, мы нашли бы немало единомышленников. Однако я все же выступаю за то, чтобы санкции ЕС не просто продлевали, но мы должны говорить и действовать, планируя семнадцатый пакет санкций, который сейчас рассматривается“, — заявил Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.
Срок действия действующих в настоящее время санкций ЕС против России истекает в июле.
На этой неделе предложение о продлении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси прошло очередное голосование в Сейме.
Согласно действующему закону о национальных санкциях, данные ограничительные меры действуют до 2 мая 2025 года. Предлагалось продлить этот срок еще на год.