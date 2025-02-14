2025.02.14 13:09

Премьер Литвы о мирных переговорах лидеров США и России: я расцениваю это как хороший пинок под зад для Европы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Пока лидеры США и России ведут переговоры о прекращении войны в Украине, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявляет, что это должно стать „хорошим пинком под зад“ для Европы, которая осталась в стороне от этих переговоров. Премьер-министр надеется, что Европа очнется и примет решительные решения относительно вопросов обороны, поскольку, по мнению социал-демократа, только в этом случае Евросоюз сможет рассчитывать на поддержку США.

„На самом деле ситуация осложняется тем, что односторонние усилия США с Россией и отчасти с Китаем по решению вопроса (войны в Украине – ELTA) напрямую оставляют Европу в стороне. С другой стороны, нам нужно задать себе вопрос: разве мы не заслужили этого, будучи вялыми, неспособными принимать решения – не только твердые политические, но и жизненно важные, касающиеся финансирования обороны?“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в пятницу во время визита в Клайпеду.

„Поэтому я расцениваю это, как хороший пинок под зад для Европы, и я надеюсь, что Европа очнется и, наконец, услышит потребность, не раз выраженную нашим регионом, что нам нужно более серьезно отнестись к собственным вопросам, и только потом ожидать помощи от Соединенных Штатов. А теперь пытаться сесть на чью-то шею, видимо, тоже не очень-то нравственно“, - отметил он.

С возвращением республиканца Дональда Трампа на пост президента США не стихают дискуссии о том, как может измениться ситуация с безопасностью в Европе и в Украине. В среду глава Белого дома и президент России Владимир Путин договорились немедленно начать переговоры о прекращении войны в Украине.

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