Премьер Литвы не видит оснований для недоверия министру сельского хозяйства

"Мне бы не хотелось все это перекладывать на плечи одного министра, потому что я знаю, что даже если заменить министра, конфликт никуда не исчезнет и нам нужно найти решения, которые позволили бы сбалансировать интересы фермеров и их частной собственности, но также долгосрочные цели по защите окружающей среды", - сказала я во вторник радио LRT И. Шимоните.
"Я не вижу сейчас никаких оснований выражать недоверие министру, а перед министром стоят вполне конкретные задачи, которые ему предстоит решить в ближайшее время на благо тех же фермеров", - сказала она.
И. Шимоните подчеркнула, что вопросы, поднятые фермерами, не относятся к исключительной компетенции Министерства сельского хозяйства, а ошибки, отмеченные в Законе об акцизах, будут исправлены, и "было бы немного неправильно" из-за этого предъявлять претензии К. Навицкасу.
"Аналогично, в связи с требованиями, связанными с охраняемыми территориями или водоохранными полосами, или другими подобными вопросами. Это проблема, которая сейчас существует во всей Европе. Требования Зеленого курса и защиты окружающей среды принимаются с резкой реакцией со стороны аграрного сектора, и я не могу сказать, что это очень легкий вопрос, вопрос одного министра", - сказала премьер-министр.
"Зеленый курс – это политика Европейского союза. Способы его реализации могут быть разными в отдельных государствах-членах, отчасти мы видим последствия того факта, что на протяжении многих лет наблюдается явная концентрация поддержки в секторе растениеводства, влияние которого на природу может быть весьма выраженным", - она отметила.
На прошлой неделе со вторника по пятницу в Вильнюсе проходила акция протеста фермеров – в Вильнюс прибыло около 1,3 тыс. тракторов.