Премьер Литвы: не совсем правильно говорить, что фермеров никто не слышит

"2,5 недели назад у меня была встреча с коллегами (8 января состоялась встреча СХСЛ с премьер-министром – ELTA). Мне были представлены такие же требования, была возможность их обсудить, даже о чем-то договориться и кое-что сделать.

В демократической стране протестовать тем или иным способом – это свободная воля свободных людей, и именно за это боролись отцы независимости. Но я бы осмелилась сказать, что утверждение о том, что кто-то кого-то не слышит, не совсем правильное", - сказала И. Шимоните на внеочередном заседании парламентского Комитета по сельским делам (КСД) в четверг.