Премьер Литвы: не нужно бояться, когда говорят, что не существует автоматического перехода к 5-ой статье НАТО

"Когда уважаемые офицеры запаса говорят, что необходимо подготовить план действий на случай, если политические решения затянутся - не надо на это злиться. Когда политики заявляют, что в Альянсе нет автоматического перехода к 5-ой статье, бояться нечего. Это не значит, что кто-то нас не защитит, как гласят кликбейтные заголовки. Потому что, прежде всего, мы должны сами уметь защищаться. И в первую очередь - в головах", - акцентировала она.