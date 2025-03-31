Премьер Литвы не комментирует судьбу пропавших американских солдат: информацию первыми предоставят союзники

„По поводу информации, особенно той, которая касается солдат и их судьбы, то было решено, что ее сначала предоставят наши союзники в США. И военная полиция, и следователи работают над этим вопросом (...) политики, безусловно, не будут комментировать эту информацию“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в Президентском дворце в понедельник.
„Операция по извлечению бронетехники завершена, но операция продолжается“, - подчеркнул он, не уточнив, каков будет дальнейший ход операции.
В понедельник вечером из болота в Пабраде извлекли затонувшую бронемашину армии США.
Хотя армия пока не прокомментировала, были ли найдены тела солдат, прокуратура заявила, что начала досудебное расследование для установления причины смерти.
„Начато досудебное расследование для установления причины смерти“, - в Сейме в понедельник агентству Elta сообщила генеральный прокурор Нида Грунскене.
Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.