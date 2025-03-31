Премьер Литвы не комментирует судьбу пропавших американских солдат: информацию первыми предоставят союзники

„По поводу информации, особенно той, которая касается солдат и их судьбы, то было решено, что ее сначала предоставят наши союзники в США. И военная полиция, и следователи работают над этим вопросом (...) политики, безусловно, не будут комментировать эту информацию“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в Президентском дворце в понедельник.