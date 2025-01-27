Премьер Литвы не исключает возможности обращения в Департамент госбезопасности по поводу Гаврилова

„Я не видел ни его профиля, ни его плейлиста, но вижу, что этот вопрос оброс какими-то рассуждениями. Поэтому я не исключаю возможности обратиться в Департамент госбезопасности и запросить заключение о том, представляет ли человек угрозу национальной безопасности или нет“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в понедельник после встречи с президентом Гитанасом Науседой.
„Пока я не ставил под сомнение его лояльность к Литве и действительно думаю, что министр непосредственно следит за его деятельностью и видит, что он делает, как он это делает, какие у него позиции. Но, как я уже говорил, если есть вопросы, на них лучше всего ответит тот, кто обладает полной информацией. Потому что я действительно не лажу по „ВКонтакте“, у меня нет профиля и не вижу, что там есть, а чего нет“, — заявил он.
Прежде чем принять решение, премьер-министр уверяет, что намерен побеседовать не только с В. Гавриловым, но и с министром финансов Римантасом Шаджюсом.
„Я уже почти решил обратиться в ДГБ, но думаю, что в этом вопросе важна и позиция министра“, – сказал социал-демократ.
Г. Палуцкас заявил, что, если бы из информации, предоставленной ведомством ему и Р. Шаджюсу, выяснилось, что В. Гаврилов не является надежным лицом для должности в руководстве Минфина, „вопрос был бы решен“.
В понедельник радиостанция LRT сообщила о том, что у вице-министра финансов В. Гаврилова есть аккаунт в социальной сети „ВКонтакте“, где он делился песнями, пропагандирующими Россию, ее армию и Советский Союз. Вице-министр заверил, что этот аккаунт он уже удалил.
„Я подключился в 2025 году, чтобы удалить свой аккаунт. А до этого я очень долго не подключался. (…) Я родился в Литве, вырос в Литве, всю свою жизнь связываю только с Литвой, моя работа исключительно для Литвы“, – рассказал В. Гаврилов в эфире радиостанции LRT.
В последнее время вице-министра уже критиковали и задавали вопросы по поводу опубликованных в социальной сети Facebook фотографий в честь так называемого Дня Победы.
В ответ на возникший общественный резонанс В. Гаврилов заверил, что отныне будет отмечать окончание Второй мировой войны вместе со всей Европой – 8 мая.