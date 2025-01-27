Премьер Литвы не исключает возможности обращения в Департамент госбезопасности по поводу Гаврилова

„Я не видел ни его профиля, ни его плейлиста, но вижу, что этот вопрос оброс какими-то рассуждениями. Поэтому я не исключаю возможности обратиться в Департамент госбезопасности и запросить заключение о том, представляет ли человек угрозу национальной безопасности или нет“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в понедельник после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

„Пока я не ставил под сомнение его лояльность к Литве и действительно думаю, что министр непосредственно следит за его деятельностью и видит, что он делает, как он это делает, какие у него позиции. Но, как я уже говорил, если есть вопросы, на них лучше всего ответит тот, кто обладает полной информацией. Потому что я действительно не лажу по „ВКонтакте“, у меня нет профиля и не вижу, что там есть, а чего нет“, — заявил он.