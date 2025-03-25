Премьер Литвы: налоговые изменения с 2027 года пополнят бюджет более чем на полмиллиарда евро

„Около 500 млн плюс с 2027 года“, — сказал премьер-министр журналистам перед заседанием коалиционного совета во вторник, отвечая на вопрос, какой эффект окажут на бюджет окончательные предложения.
Ранее в Минфине предполагали, что в следующем году, согласно первоначальным предложениям, будет собрано 224 млн евро дополнительных средств, в 2027 году – 454 млн евро, в 2028 году – 501 млн евро, а в 2029 году – 542 млн евро.
„Нет, на самом деле ничего кардинально нового нет“, – сказал Г.Палуцкас, отвечая на вопрос, будут ли окончательные предложения существенно отличаться от первоначальных, просочившихся в СМИ в марте.
„Предложения по налогообложению здесь. Мы их доработаем (...) из-за определенного политического согласования и приемлемости согласования, а затем будут подготовлены проекты законодательных актов и согласованы с общественностью, с бизнес-ассоциациями, другими заинтересованными лицами“, – пояснил глава правительства.
Г. Палуцкас еще раз подчеркнул, что жителям не следует бояться, поскольку налоговые изменения не будут „радикальными и драконовскими“.
„Будут предоставлены очень четкие таблицы о том, как моделируется влияние на личные финансы, бизнес-финансы и тому подобное“, — подчеркнул он.
После того, как на прошлой неделе парламентская рабочая группа согласовала предложения по налоговой реформе, во вторник собирается коалиционный совет – для окончательного согласования конечных позиций.
Планируется согласовать изменения в структуре налога на недвижимость, изменения в налоге на прибыль.
Кроме того, сообщалось, что, по сути, есть консенсус относительно введения налога на сахар для сладких напитков, также планируется внести в коалицию предложения относительно повышения экологических налогов и прогрессивного налогообложения азартных игр.
Сообщалось, что налоговые изменения будут направлены на налогообложение доходов населения в зависимости от размера доходов, а не их вида – пока речь идет о трех ставках подоходного налога с населения (ПНС).