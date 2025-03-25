Премьер Литвы: налоговые изменения с 2027 года пополнят бюджет более чем на полмиллиарда евро

„Около 500 млн плюс с 2027 года“, — сказал премьер-министр журналистам перед заседанием коалиционного совета во вторник, отвечая на вопрос, какой эффект окажут на бюджет окончательные предложения.

Ранее в Минфине предполагали, что в следующем году, согласно первоначальным предложениям, будет собрано 224 млн евро дополнительных средств, в 2027 году – 454 млн евро, в 2028 году – 501 млн евро, а в 2029 году – 542 млн евро.

„Нет, на самом деле ничего кардинально нового нет“, – сказал Г.Палуцкас, отвечая на вопрос, будут ли окончательные предложения существенно отличаться от первоначальных, просочившихся в СМИ в марте.