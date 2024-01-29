Премьер Литвы: на национальную оборону к 2030 году ежегодно потребуется дополнительно 0,7% ВВП

Дислоцировать в Литве немецкую бригаду, к 2030 году сформировать литовскую дивизию, расширить численность призывников и резервистов, закупить новую боевую технику, например беспилотные летательные аппараты.

По словам премьер-министра, такие расчеты были представлены Минобороны с учетом потребностей и обязательств по финансированию обороны на ближайшие годы – в первую очередь до 2026 г.

"Сейчас имею в виду 2,52% – не то, что мы сейчас выделяем, включая временный взнос солидарности, а то, что было согласовано в соглашении политических партий", – сказала она.

"К 2030 году на реализацию всех задач потребуется в среднем примерно еще 0,7% ВВП в дополнение к тому, что сейчас предусмотрено на финансирование национальной обороны", – заявила И. Шимоните в понедельник после встречи в правительстве по вопросам финансирования обороны.

По ее словам, именно на столько должны увеличиться текущие расходы на оборону, которые составляют 2,52% ВВП минус уплачиваемый банками временный взнос солидарности.

"Примерно по номиналу ВВП, а это около 5%, потому что, по нашему мнению, именно на столько номинально вырастет экономика. Примерно на столько будет расти налоговая база и примерно на столько будут расти налоговые поступления", – сказала премьер-министр.

Прежде всего, сказала И. Шимоните, расходы на оборону могут увеличиться настолько, насколько вырастут государственные расходы в целом, в зависимости от экономического роста.

Премьер-министр также заверила, что после 2025 года – когда коммерческие банки перестанут платить временный взнос солидарности, финансирование обороны "может быть увеличено тремя путями, в случае отсутствия дополнительных решений".

"После 2030 года, когда больше средств нужно будет выделять не на инвестиции, а на содержание, этот дополнительный процент снизится до 0,4%", – отметила И. Шимоните. "Мы говорим о 3-процентном финансировании с точки зрения долгосрочной перспективы", – сказала она.

Через 7 лет потребность в дополнительных средствах от ВВП несколько снизится, добавила премьер-министр.

Или, по ее словам, расходы на национальную оборону могут быть увеличены "за счет других расходов", что, по ее словам, "всегда очень чувствительно" в публичных дебатах.

"Самые крупные суммы государство тратит (...) на пенсии, зарплаты в бюджетном секторе, дороги, здравоохранение и другие очень важные для людей вещи", – сказала И. Шимоните.

В качестве третьей альтернативы государство могло бы больше заимствовать на нужды безопасности, отметила И. Шимоните. Однако в таком случае в долгосрочной перспективе придется платить чрезвычайно высокие проценты.

"Сегодняшнее обсуждение потребности в инвестициях в долг одних лишь процентов за 10-летний срок (...) по нынешним предварительным сделкам хватило бы на строительство второй инфраструктуры для немецкой бригады или оснащение половины танкового батальона национальной дивизии", – подчеркнула И. Шимоните.

Премьер-министр И. Шимоните утверждает, что в ходе встречи было решено вернуться к вопросу финансирования обороны в начале марта.