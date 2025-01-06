Премьер Литвы: мы разрешим выход из накоплений второй ступени по перечню условий и при приближении пенсионного возраста

„Речь идет о нескольких принципиальных изменениях – о возможности выхода из пенсионных накоплений по конечному перечню определенных условий и в случае накопления крайне небольших сумм, незадолго до достижения пенсионного возраста“, - сообщил журналистам в понедельник Г. Палуцкас.

Ранее премьер-министр уже заявлял, что накапливающим должна быть предоставлена возможность вывода средств, если они существенно не повысят пенсию или за 5-10 лет до наступления пенсионного возраста.

„Сегодня у нас есть обязательство, согласно накопленным суммам, получать либо единовременную выплату, либо периодическую, либо аннуитет, либо смешанную“, - пояснил премьер-министр.