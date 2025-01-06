2025.01.06 16:05

Премьер Литвы: мы разрешим выход из накоплений второй ступени по перечню условий и при приближении пенсионного возраста

 
ru.DELFI.lt
ELTA
пенсионное накопление
пенсионное накопление
ФОТО: DELFI montažas

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас говорит, что правительство предложит разрешить выход из пенсионных накоплений второй ступени гражданам, которые соответствуют списку конкретных условий, которые близки к пенсионному возрасту и накопили небольшие суммы.

„Речь идет о нескольких принципиальных изменениях – о возможности выхода из пенсионных накоплений по конечному перечню определенных условий и в случае накопления крайне небольших сумм, незадолго до достижения пенсионного возраста“, - сообщил журналистам в понедельник Г. Палуцкас.

Ранее премьер-министр уже заявлял, что накапливающим должна быть предоставлена возможность вывода средств, если они существенно не повысят пенсию или за 5-10 лет до наступления пенсионного возраста.

„Сегодня у нас есть обязательство, согласно накопленным суммам, получать либо единовременную выплату, либо периодическую, либо аннуитет, либо смешанную“, - пояснил премьер-министр.

По словам Г. Палуцкаса, сейчас в Сейме зарегистрировано 6-7 предложений относительно пенсионных накоплений, а также предложенные президентом изменения относительно возможности снятия 25 проц. накопленной суммы при выходе из пенсионных накоплений.

„Это предложение может быть интегрировано в предложение правительства“, - заверил премьер-министр.

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