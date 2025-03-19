Премьер Литвы: мы обсудим возможность установки банкомата в каждом старостве

В ответ на просьбу Ассоциации самоуправлений Литвы обеспечить наличие хотя бы одного банкомата в каждом старостве премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заверил, что этот вопрос будет обсуждаться с Ассоциацией банков Литвы. По его словам, в ходе обсуждения попытаются выяснить, какими будут затраты на содержание таких банкоматов и во сколько это обойдется клиентам.