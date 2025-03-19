Премьер Литвы: мы обсудим возможность установки банкомата в каждом старостве

„По всей видимости, это более широкая дискуссия о том, насколько мы опытны в использовании определенных приложений, платежных терминалов, где можно снять деньги, в какой степени они могут заменить банкоматы. В какой степени эти банкоматы являются финансовым бременем, которое будет перенесено на плату за обслуживание“, - заявил Г. Палуцкас журналистам.
„Обсуждение только начинается. Мы обязательно поговорим об этом и с ассоциацией самоуправлений, и с ассоциацией банков“, - сказал он.
В начале марта Ассоциация самоуправлений обратилась к правлению Банка Литвы, правительству и Министерству финансов с просьбой обеспечить круглосуточную доступность некоторых финансовых услуг для населения к 2026 году.
По данным Центробанка Литвы, в настоящее время возможность снять наличные в банкомате доступна в 192 населенных пунктах, а всего в Литве действует более 1 100 банкоматов.
Кроме того, согласно карте банкоматов, предоставленной учреждением, 80 проц. жителей Литвы проживают в радиусе 5 км от места доступа к наличным деньгам, а 99 проц. – в радиусе 20 км.