2025.03.19 12:18

Премьер Литвы: мы обсудим возможность установки банкомата в каждом старостве

 
ru.DELFI.lt
ELTA
„Swedbank“ bankomatas
„Swedbank“ bankomatas
ФОТО: Įmonės nuotr.

В ответ на просьбу Ассоциации самоуправлений Литвы обеспечить наличие хотя бы одного банкомата в каждом старостве премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заверил, что этот вопрос будет обсуждаться с Ассоциацией банков Литвы. По его словам, в ходе обсуждения попытаются выяснить, какими будут затраты на содержание таких банкоматов и во сколько это обойдется клиентам.

„По всей видимости, это более широкая дискуссия о том, насколько мы опытны в использовании определенных приложений, платежных терминалов, где можно снять деньги, в какой степени они могут заменить банкоматы. В какой степени эти банкоматы являются финансовым бременем, которое будет перенесено на плату за обслуживание“, - заявил Г. Палуцкас журналистам.

„Обсуждение только начинается. Мы обязательно поговорим об этом и с ассоциацией самоуправлений, и с ассоциацией банков“, - сказал он.

В начале марта Ассоциация самоуправлений обратилась к правлению Банка Литвы, правительству и Министерству финансов с просьбой обеспечить круглосуточную доступность некоторых финансовых услуг для населения к 2026 году.

По данным Центробанка Литвы, в настоящее время возможность снять наличные в банкомате доступна в 192 населенных пунктах, а всего в Литве действует более 1 100 банкоматов.

Кроме того, согласно карте банкоматов, предоставленной учреждением, 80 проц. жителей Литвы проживают в радиусе 5 км от места доступа к наличным деньгам, а 99 проц. – в радиусе 20 км.

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