Премьер Литвы: мы на пути к достижению соглашения относительно участка под строительство завода Rheinmetall

"Я действительно верю, что мы договоримся по-хорошему и мы на пути к достижению соглашения. Потому что для этого завода требуется очень большой участок земли, и если бы государство начало консолидировать другие имеющиеся государственные участки, то вопрос в том, найдем ли мы такого размера и сколько времени это займет. Этот участок нужного размера, который сейчас используется университетом", - сказала в четверг Žinių radijas И. Шимоните.
По словам премьера, взамен правительство предложило университету другой участок схожего размера, но его назначение создает неудобства. Политик надеется, что как только эти технические проблемы будут решены, для обмена земель будет достаточно постановления Кабмина.
"Взамен правительство предложило другую землю, даже немного большего размера, с лучшими эксплуатационными параметрами, по имеющейся информации. Конечно, есть определенные неудобства и нюансы, потому что уже лето, и определенные работы уже начались", - прокомментировала она.
"Я хочу быть оптимистом и надеюсь, что голосование Сейма не понадобится. Просто по решению правительства будет осуществлен обмен земель, потому что будут решены те практические вопросы, которые ставит университет и которые мы полны решимости выполнить", - добавила она.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подписала с немецким гигантом военной промышленности Rheinmetall договор о его развитии в Литве. Согласно сообщению Министерства экономики и инноваций, проекту присвоен статус крупного.
Как указывает министерство, местонахождение завода будет объявлено в ближайшие недели. Однако, по неофициальным данным, завод будет построен в Байсогале.
Ожидается, что завод будет производить десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм в год.
В конце апреля Сейм одобрил поправки к закону, которые позволят крупным производителям оружия и боеприпасов в Литве начинать развитие проектов до получения разрешения на строительство. С введением таких изменений компаниям необходимо будет получить разрешения до окончания строительства.