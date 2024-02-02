Премьер Литвы: мы можем сделать еще больше для Украины, чтобы помочь ей победить

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Война в Украине продолжается уже почти два года, а Россия продолжает готовиться к долгосрочному конфликту, поэтому необходимо продолжать наращивать поддержку Украины, которая защищается от агрессии режима, и обеспечить устойчивость Европейского союза (ЕС) к возможным угрозам в будущем, в пятницу после встречи с еврокомиссаром Ильвой Юханссон сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

"За почти два года полномасштабной войны, которую ведет Россия, мы, страны ЕС, многое сделали, чтобы помочь Украине защищаться, но мы все еще можем сделать больше, чтобы помочь ей победить. Назвав это целью, мы должны сделать все, что в наших силах, для ее достижения, поскольку другого способа восстановить устойчивый мир и безопасность в Европе не существует.

Если Россию, которая перестроила свою экономику на пути войны, не остановить в Украине, это станет гораздо большим вызовом для всех нас", - в пресс-релизе цитируется премьер-министр.

На встрече премьер и еврокомиссар также обсудили ситуацию в Беларуси, режим которой вместе с Россией является соучастником агрессии против Украины. Литва остается открытой для членов белорусского гражданского общества, преследуемых режимом, сохраняя при этом бдительность к угрозам режима соседним странам, добавила премьер-министр.

На встрече также обсуждался вопрос Калининградского транзита, который осуществляется согласно соответствующим регламентам ЕС.

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