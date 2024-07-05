Премьер Литвы: многие решения по бюджету на следующий год в принципе уже приняты

„Это либо определенные требования в законе, такие как индексация пенсий, и эти вещи переносятся, либо затраты на обслуживание долга, которые, к сожалению, растут, потому что проценты по очень дешевому долгу делают его более дорогим, и это объективная вещь, на это потребуется предусмотреть средства. И соглашение об образовании, и зарплаты учителей, которые с сентября значительно повышаются“, - пояснила она.

„Нас ждет интересный год, когда уходящее правительство представит бюджет действующему Сейму, он будет одобрен новым Сеймом и, возможно, изменен следующим правительством, если он будет составлен до конца года. По моему мнению, как мы видим, формируя бюджет, многие решения по бюджету на следующий год в принципе уже приняты“, - сказала И. Шимоните в четверг Info TV.

По словам И. Шимоните, бюджет на следующий год будет аналогичен бюджету этого года, поскольку приоритетами страны останутся оборона и образование.

„Собрав все воедино, можно сказать, что без небольших подвижек по тому или иному приоритету, в принципе, бюджет будет очень похож на бюджет этого года в том смысле, что приоритетами будут национальная безопасность, оборона и образование“, - сказала премьер.

„Так же, как и в этом году, из дискреционных мер, которые были дополнительно выделены и запланированы, это оборона и образование, думаю, ровно то же самое будет в ближайшем году“, - отметила она.