Премьер Литвы: Ландсбергис был бы отличным еврокомиссаром

„Если вы спрашиваете меня, был бы Габриэлюс Ландсбергис хорошим комиссаром Европейской комиссии, то да, могу сказать, что, по моему мнению, он был бы отличным комиссаром“, – сказала И. Шимоните в четверг в интервью Info TV.

„Не могу этого сказать, потому что для того, чтобы правительство могло сказать, что оно видит, оно должно будет принять соответствующее решение и обратиться к президенту и Сейму. Такое решение относительно кандидатуры комиссара в какой-то момент будет принято. И когда это будет, тогда, я думаю, это будет решение правительства. (...) До того я не готова комментировать имена, как кандидатов, как решение, мое предложение, я действительно не готова и не собираюсь этого делать“, – заявила И. Шимоните.